Avec ou sans les Russes aux JO? Le dilemme divise le monde sportif et pas que

La décision d’inviter ou non une délégation à une compétition internationale, dont les Jeux olympiques, "ne revient pas aux gouvernements", a répété une nouvelle fois dimanche Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), qui a accordé une interview à plusieurs médias lors des Mondiaux de ski alpin à Courchevel."J'ai discuté avec de nombreux sportifs ukrainiens ces derniers mois, et beaucoup d'entre eux nous soutiennent", a-t-il indiqué en réponse aux propos du Président ukrainien accusant le CIO d’être un "promoteur de la guerre". Il a souligné "que nous devons considérer avec sérieux" la question des droits humains.Plaidoyer de Martin FourcadeLe quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade a lui aussi soutenu la participation des sportifs russes sous bannière neutre aux compétitions internationales, dans un entretien avec la chaîne de télévision norvégienne NRK.Commentaire de l'AllemagneLe Président allemand Frank-Walter Steinmeier s’est aussi exprimé sur le retour des athlètes russes et biélorusses. "C'est une décision que le CIO doit prendre en coordination avec les associations. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée à ce stade de s'impliquer politiquement", a-t-il déclaré samedi.Actuellement, la Russie et la Biélorussie sont exclues de nombreuses compétitions sportives internationales. Cependant, le CIO vise à ce qu'ils reviennent sur la scène sportive internationale, dont les Jeux olympiques de 2024 à Paris sous des drapeaux neutres, à condition qu'ils ne soutiennent pas activement le conflit en Ukraine.Vendredi, des responsables politiques du monde du sport de 35 pays se sont prononcés contre l'admission d'athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales. Le Comité national olympique ukrainien envisage un boycott olympique si les athlètes des deux pays sont autorisés à concourir à Paris.

