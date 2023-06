https://fr.sputniknews.africa/20230629/une-tentative-de-kiev-de-traverser-un-champ-de-mines-a-vire-a-la-catastrophe-selon-forbes-1060234181.html

Une tentative de Kiev de traverser un champ de mines a viré à la catastrophe, selon Forbes

Une attaque lancée par l'Ukraine le 8 juin dans la région de Zaporojié a viré au "désastre", les pertes en matériel militaire fourni par les alliés occidentaux... 29.06.2023, Sputnik Afrique

La tentative de l'armée ukrainienne de traverser un champ de mines dans le sud de l'Ukraine le 8 juin a eu des conséquences encore plus désastreuses qu'on ne le pensait, note Forbes.Des analystes ont récemment dénombré encore plus de véhicules de combat d'infanterie М2 [Bradley] détruits et abandonnés, précise le magazine. Des photos du champ de mines russe ont également été prises par un Ukrainien. Elles montrent des dizaines des meilleurs véhicules de fabrication occidentale mis hors service. Pour les observateurs extérieurs, les pertes semblaient initialement plus légères, souligne le média. Mais au cours des deux semaines suivantes, les analystes ont examiné les vidéos de drones et ont régulièrement élargi la liste."Un désastre"Mais "en une ou deux heures sanglantes", le groupement tactique de la 47e et de la 33e brigade a perdu près d'un cinquième des M2 ukrainiens, un cinquième de ses Leopard 2A6 et la moitié de ses Leopard 2R", précise l'article.Les États-Unis ont rapidement promis de livrer des M2 supplémentaires, mais les alliés européens de l'Ukraine n'ont pas encore acheté plus de Leopard 2A6. "Et il n'y a littéralement plus de Leopard 2R", affirme Forbes en ajoutant que "la bataille du 8 juin au sud de Malaïa Tokmatchka a été un désastre pour l'armée ukrainienne".Le 11 juin, la Défense russe avait déclaré avoir repoussé trois attaques de l'ennemi dans la région de Zaporojié, y compris près de Malaïa Tokmatchka. À cette date, les pertes ukrainiennes recensées par le ministère s'élevaient à 11 chars, dont trois Leopard, 17 véhicules de combat d’infanterie, 16 véhicules blindés de combat, quatre voitures, un système antiaérien Stormer et un obusier M777.

