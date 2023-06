https://fr.sputniknews.africa/20230611/su-25-abattu-et-3-leopards-detruits-bilan-des-dernieres-24h-en-ukraine-1059846650.html

Su-25 abattu et 3 Leopards détruits: bilan des dernières 24h en Ukraine

Ces dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont poursuivi leurs vaines tentatives d’offensive dans les régions de Donetsk et de Zaporojié. Kiev a... 11.06.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057837324_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_6e70d55610d0afdcf5ec69894225d139.jpg

Le bilan quotidien de la Défense russe publié ce 11 juin fait état des tentatives incessantes des forces ukrainiennes de charger les positions russes sur les axes de Donetsk-Sud, de Zaporojié et de Donetsk. Des tentatives qui se sont soldées par des échecs.Au cours de ces dernières 24 heures un Su-25 ukrainien a été abattu dans la région de Kherson. Un système antiaérien britannique Stormer et un obusier américain M777 ont été détruits, tout comme un canon automoteur polonais Krab et un autre, M109 Paladin de fabrication américaine.Pertes ukrainiennes sur différents axes:Cinq obus de lance-roquettes multiples HIMARS et un missile anti-radar HARM ont été interceptés.Depuis le début de l’opération militaire spéciale russe les forces armées ukrainiennes ont perdu 442 avions, 238 hélicoptères, 4.571 drones, 426 systèmes de défense antiaérienne, 9.900 chars et autres blindés, 1.112 lance-roquettes multiples, 5.084 pièces d’artilleries et mortiers, ainsi que 10.855 véhicules militaires spéciaux.

