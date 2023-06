https://fr.sputniknews.africa/20230611/kiev-perd-des-blindes-occidentaux-un-revers-et-pas-le-dernier-selon-forbes-1059843897.html

Kiev perd des blindés occidentaux: "un revers" et pas le dernier, selon Forbes

La destruction par les forces armées russes de blindés livrés à l’Ukraine par l’Occident aura des conséquences douloureuses pour Kiev, d’après Forbes. "La... 11.06.2023, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne a perdu des véhicules de combat Bradley et un char Leopard 2 lors de sa tentative échouée de percer les défenses russes dans le sud de l’Ukraine, constate Forbes le vendredi 9 juin.D’autres défaites suivrontSelon l’ancien officier du renseignement américain Scott Ritter, l’Ukraine a sous-estimé les capacités russes et surestimé l’apport du matériel occidental.Kiev et ses alliés ont aussi surévalué leurs forces et leurs équipements, en particulier les 33e et 47e brigades mécanisées, armées de chars Leopard allemands et de Bradley Fighting Vehicle (BFV) américains.Mais ces unités ne sont pas parvenues à percer les défenses russes, car l’Otan ne leur a pas offert un "appui feu" adéquat, laissant l’artillerie et l’aviation russe pilonner les colonnes de blindés. Un échec qui prouve que l’Otan n’est pas armé pour rivaliser avec le système défensif russe, selon Scott Ritter.Un jour plus tôt, la Défense russe a annoncé que les tentatives d’attaquer dans le sud de la république populaire de Donetsk et dans la région de Zaporojié avaient coûté à l’armée ukrainienne 300 militaires, 9 chars, dont quatre Leopard, 11 véhicules de combat d’infanterie, dont cinq Bradley américains, 14 véhicules blindés, six voitures et un canon automoteur français Caesar.

