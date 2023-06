https://fr.sputniknews.africa/20230629/nouveau-pacte-financier-sur-le-climat-a-paris-un-sommet-vain-aux-echecs-mille-fois-repetes-1060237996.html

Nouveau pacte financier sur le climat à Paris: "un sommet vain aux échecs mille fois répétés"

Nouveau pacte financier sur le climat à Paris: "un sommet vain aux échecs mille fois répétés"

"L'Occident, à commencer par la France, les États-Unis, l’Union européenne et les pays de l'Otan, est pris de court face aux avancées de plus en plus grandes... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T17:43+0200

2023-06-29T17:43+0200

2023-06-29T17:44+0200

afrique en marche

podcasts

planète

finances

monde multipolaire

climat

occident

pauvreté

nature

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060237458_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_568ebc641edd9f0051e606b7429b1bd1.jpg

Nouveau pacte financier sur le climat à Paris: «un sommet vain aux échecs mille fois répétés» «L'Occident, à commencer par la France, les États-Unis, l’Union européenne et les pays de l'Otan, est pris de court face aux avancées de plus en plus grandes des BRICS et leur nouvelle Banque de développement», déclare à L’Afrique en marche le professeur Omar Aktouf. Il commente ainsi le bilan du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial.

Le sommet de deux jours accueilli par la France, dont la thématique était la question d’un nouveau pacte financier mondial et l’urgence climatique, s'est achevé vendredi 23 juin. L’événement a accouché de quelques timides décisions en faveur des pays pauvres, mais sans être, comme à l’accoutumée, à la hauteur des attentes espérées pour réorienter la finance mondiale au service de l’être humain avec un sens élevé de la responsabilité à l’égard de la vie et de la nature. En effet, la rencontre, comme toutes celles qui l’ont précédée, n’a donné qu’une série de petites annonces sans susciter l’engagement mondial contraignant espéré pour éradiquer la pauvreté dans le monde et mettre un terme au saccage de la nature par un capitalisme néolibéral de plus en plus vorace et débridé.Et de souligner que "l'une des raisons essentielles qui ont fait que cette rencontre est un autre sommet vain aux échecs mille fois répétés, c'est que l'Occident, à commencer par la France, les États-Unis, l’Union européenne et les pays de l'Otan, est pris de court face aux avancées de plus en plus grandes des BRICS [Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ndlr] et leur nouvelle Banque de développement installée à Shanghai et qui commence à prendre de l’ampleur".Pour l’interlocuteur de L’Afrique en marche, "devant ce constat, quand nous voyons ce genre de gesticulations, nous ne pouvons que nous étonner, nous indigner et dénoncer ces comportements. Et le Président du Brésil Lula da Silva l'a dit à sa façon et il a parfaitement raison. Selon lui, "ceux qui ont réellement pollué la planète pendant les 200 dernières années sont ceux qui ont fait la révolution industrielle. C’est pour cela qu’ils doivent payer la dette historique qu’ils ont envers la planète".Enfin, le Pr Omar Aktouf estime qu’il "est temps de faire les comptes et que les responsables de la dégradation de la planète paient pour les dégâts qu’ils ont et continuent de lui infliger".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, planète, finances, monde multipolaire, climat, occident, pauvreté, nature, otan, brics, аудио