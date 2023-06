https://fr.sputniknews.africa/20230609/les-pays-dafrique-australe-appellent-a-la-solidarite-pour-proteger-les-oceans-1059811735.html

Les pays d'Afrique australe appellent à la solidarité pour protéger les océans

Les pays d'Afrique australe appellent à la solidarité pour protéger les océans

09.06.2023

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a appelé le 8 juin les pays de la région à renforcer la conservation des océans."Nous devons mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la pollution plastique, à étendre la protection des zones marines, à renforcer la lutte contre la pêche illégale et à promouvoir des pratiques de pêche responsables", a ajouté M. Magosi.La Journée mondiale de l'océan est célébrée chaque année le 8 juin. Pour 2023, cette journée est placée sous le thème "Planète Océan: les courants changent".M. Magosi a bon espoir que toutes les parties prenantes collaboreront à la promotion du développement durable dans l'économie maritime, en investissant dans les énergies renouvelables, le tourisme marin et l'aquaculture durable, qui sont les principaux moteurs de la croissance économique.

