Des Irakiens à l’assaut de l’ambassade de Suède à Bagdad suite à un Coran brûlé – vidéo

Nombre d’Irakiens ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad ce 29 juin. Ils protestent après que leur compatriote immigré à Stockholm a brûlé des pages... 29.06.2023, Sputnik Afrique

Une action de protestation a eu lieu ce 29 juin à Bagdad après qu’un Irakien immigré en Suède a brûlé publiquement un Coran au premier jour de la fête musulmane d'Aïd al-Adha.Des exemplaires du Coran et des portraits de leaders religieux musulmans en main, des dizaines d’Irakiens ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad, relate un correspondant de Sputnik depuis les lieux.Il a évoqué "une foule" participant à cette action suite aux appels lancés par l’homme politique irakien influent, l'un des chefs spirituels chiites, Muqtada al-Sadr.Les protestataires ont scandé des slogans contre la profanation du Coran. Certains jeunes ont réussi à escalader la haute clôture entourant la mission diplomatique suédoise et ont commencé à sauter à l'intérieur de l’enceinte.Autodafé autoriséLa police suédoise a autorisé une action de protestation et l’autodafé d’un Coran devant la mosquée principale de Stockholm le 28 juin, au premier jour de l'Aïd al-Adha. Pointant que la liberté d’expression était une "part fondamentale de la démocratie", le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson a tenté de s’en justifier. Or, si l’acte de brûler le Coran reste "légal", le responsable suédois a néanmoins admis qu’il était "inapproprié".Les événements ont eu un retentissement à l’échelle internationale, plusieurs pays du Moyen-Orient ayant fait part de leur indignation. Par exemple, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié d'"ignoble" l'action de brûler un Coran en Suède. Selon lui, Ankara ne succombera pas à la politique de menaces et de provocations.Mi-mars, des musulmans de Crimée et du Caucase ont été indignés après que des soldats ukrainiens avaient également brûlé un Coran.

