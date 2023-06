https://fr.sputniknews.africa/20230628/coran-brule-en-suede-poutine-reagit-1060222050.html

Coran brûlé en Suède: Poutine réagit

Coran brûlé en Suède: Poutine réagit

Alors qu’un Coran a été brûlé dans la capitale suédoise, Vladimir Poutine a rappelé que le livre sacré de l’Islam est respecté en Russie, où de tels... 28.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-28T22:26+0200

2023-06-28T22:26+0200

2023-06-28T22:26+0200

russie

vladimir poutine

islam

coran

suède

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104294/75/1042947521_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_943e957df228519565a68bde901ec28b.jpg

La barrière du sacré. Vladimir Poutine a réagi à la manifestation ayant eu lieu devant la grande mosquée de Stockholm, durant laquelle un Coran a été brûlé. Alors que le rassemblement avait été autorisé par la police suédoise, le Président russe a expliqué que son pays voyait les choses autrement.La Russie respecte en effet les livres des grandes religions et admet que le Coran est fondamental pour les musulmans. Une atteinte au texte sacré de l’Islam peut donc être punie par la loi, en vertu de la Constitution. La Russie s’inscrit ainsi dans une ligne radicalement différente de l’Occident.Vladimir Poutine a encore insisté sur le caractère multi-religieux de la Russie, expliquant que musulmans et chrétiens orthodoxes se retrouvaient dans un sentiment d’unité nationale. Il a ajouté que les dirigeants musulmans comme orthodoxes prônaient la paix et le dialogue interreligieux.Un Coran brûléCe 28 juin, une manifestation a eu lieu devant la plus grande mosquée de Stockholm, au premier jour de l'Aïd el-Kebir, considérée comme la plus importante fête musulmane. Un protestataire a profité de l’occasion pour piétiner un Coran, avant de le brûler.Certains se sont étonnés qu’une telle manifestation ait pu être autorisée par la police suédoise. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson a tenté de se justifier, en déclarant que la liberté d’expression était une "part fondamentale de la démocratie". Si l’acte de brûler le Coran reste "légal" il a néanmoins admis qu’il était "inapproprié".Les événements ont eu un retentissement en dehors des frontières suédoises et plusieurs pays du Moyen-Orient fait part de leur indignation. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan a ainsi condamné cet autodafé, parlant d’un "acte ignoble" motivé par l’islamophobie.Mi-mars, des soldats ukrainiens avaient également brûlé un Coran, provoquant la colère des musulmans de Crimée et du Caucase.

russie

suède

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, vladimir poutine, islam, coran, suède