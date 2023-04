https://fr.sputniknews.africa/20230412/des-livres-de-prieres-orthodoxes-traduits-en-plusieurs-langues-africaines-une-premiere-1058530161.html

Des livres de prières orthodoxes traduits en plusieurs langues africaines, une première

Des livres de prières orthodoxes traduits en plusieurs langues africaines, une première

L’Église orthodoxe russe a fait publier des livres de prières pour les chrétiens d’Afrique. Une partie, parue en langue tiv, a été expédiée au Nigeria... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T11:40+0200

2023-04-12T11:40+0200

2023-04-12T11:47+0200

afrique subsaharienne

église orthodoxe russe

patriarcat de moscou

tanzanie

burundi

nigeria

prières

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/08/1045451641_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_fef3e5abf26466442389049fe3c1f987.jpg

Le patriarcat de Moscou élargit sa présence sur le continent africain. Ainsi, des livres de prières orthodoxes ont été traduits en plusieurs langues africaines, a fait savoir le métropolite Léonide de Kline.Les publications sont accessibles en langues tiv (parlée au Nigeria), kirundi (parlée au Burundi) et swahili (groupe de langues parlées en Afrique de l’Est), a indiqué l’exarque sur sa chaîne Telegram. La première partie de ces livres de prières a été déjà envoyée au Nigeria. Les autres seront livrés au Burundi et en Tanzanie prochainement, à la Pâque orthodoxe.Des traductions dans d’autres langues africaines sont en préparation: il s’agit des langues acholi (parlée en Ouganda), bemba (répandue en Zambie), malgache (parlée à Madagascar) et kikuyu (parlée au Kenya), selon le métropolite.Le patriarcat de Moscou a l'intention d'étendre sa présence spirituelle dans les pays qui lui sont amicaux et de construire des églises orthodoxes en Afrique, avait fait savoir en février le diplomate russe Guennadi Askaldovitch. L’Église orthodoxe russe forme déjà des prêtres pour les paroisses en Afrique et les missions diplomatiques russes sont prêtes à l’assister, selon lui.En Afrique, le pourcentage de chrétiens est passé de 9% en 1900 à 49% en 2020, ce qui en fait le continent le plus chrétien, selon l’Encyclopédie chrétienne mondiale.

afrique subsaharienne

tanzanie

burundi

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, église orthodoxe russe, patriarcat de moscou, tanzanie, burundi, nigeria, prières