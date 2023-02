https://fr.sputniknews.africa/20230201/leglise-orthodoxe-russe-a-toujours-eu-un-interet-pour-le-continent-africain-1057795025.html

"L’Église orthodoxe russe a toujours eu un intérêt pour le continent africain"

"L’Église orthodoxe russe a toujours eu un intérêt pour le continent africain"

L’Église orthodoxe russe compte élargir sa présence sur le continent africain, a déclaré à Sputnik Guennadi Askaldovitch, ambassadeur itinérant du ministère... 01.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-01T16:24+0100

2023-02-01T16:24+0100

2023-02-01T16:24+0100

afrique subsaharienne

russie

église

église orthodoxe russe

ouganda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/14/1053523250_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_ab576cdad9a34dee5e90a5b4775de3fa.jpg

Le patriarcat de Moscou a l'intention d'étendre sa présence spirituelle dans les pays amis, et de construire des églises orthodoxes en Afrique, a fait savoir auprès de Sputnik Guennadi Askaldovitch, ambassadeur itinérant et représentant spécial du ministre russe des Affaires étrangères pour la coopération en vue de garantir le droit à la liberté de religion.Le diplomate a défini "une ligne directrice", à savoir la construction d'églises orthodoxes dans un certain nombre de pays du continent.À ce stade, l’Église orthodoxe forme déjà des prêtres pour les paroisses en Afrique et les missions diplomatiques russes sont prêtes à l’assister "dans l'accomplissement de sa mission sur le continent africain".Fin décembre, en visite au Maroc, l'exarque du patriarche russe a annoncé que l'Ouganda deviendrait l'un de "bastions" de l’Église russe, où serait construit le centre religieux et administratif de l'exarchat."Attaque frontale contre tout ce qui est russe"Guennadi Askaldovitch a nié toute instrumentalisation de l’église en Russie. "Nous ne considérons pas l'Église comme un instrument de politique étrangère, comme le fait l'Occident collectif ", a-t-il martelé.Le diplomate a fait état des efforts afin d’annuler la culture russe à l’étranger. "Après le début de l’opération militaire spéciale, nous assistons à une attaque frontale contre tout ce qui est russe à l'étranger. L'Église orthodoxe russe n’a pas été épargnée par ce processus négatif", a-t-il lancé.

afrique subsaharienne

russie

ouganda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, russie, église, église orthodoxe russe, ouganda