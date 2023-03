https://fr.sputniknews.africa/20230319/acte-odieux-des-musulmans-russes-reagissent-a-lautodafe-dun-coran-fait-par-des-soldats-de-kiev-1058248456.html

"Acte odieux": des musulmans russes réagissent à l’autodafé d’un Coran fait par des soldats de Kiev

"Acte odieux": des musulmans russes réagissent à l’autodafé d’un Coran fait par des soldats de Kiev

Les militaires ukrainiens qui ont mis le feu à un exemplaire du Coran, dans une vidéo, ont commis "un grand péché", car "personne n’a le droit de profaner... 19.03.2023, Sputnik Afrique

Les musulmans de la Crimée et du Caucase ont fermement condamné les soldats ukrainiens filmés en train de brûler des pages d’un Coran pour allumer le feu.D’après lui, tous ces ouvrages contiennent des textes sacrés et personne ne peut y porter atteinte.Pour un entrepreneur et militant de la région, Enver Abdouraïmov, il s’agit d’un acte "odieux" et "indigne".Il s’est également posé la question de savoir comment le Coran est tombé dans leurs mains:Selon M.Abdouraïmov, cet incident démontre, une énième fois, l’absence des valeurs en Ukraine, "son éloignement du monde civilisé".Provoquer une querelle parmi les croyantsEn outre, cet évènement vise à "semer une vraie discorde entre les musulmans et les chrétiens", s’est indigné le chef du centre de coordination des musulmans du Caucase du Nord, Ismaïl Berdiev.L’acte a également été qualifié d’une "provocation" qui attend "une réponse", a noté à son tour le chef de l’Assemblée spirituelle des musulmans de Russie. Il est aussi revenu sur l’autodafé d’un Coran commis en Suède en janvier dernier.L’incident a provoqué une vive réaction à travers le monde musulman. De nombreux spécialistes de cette religion dont des chercheurs égyptiens, syriens et britanniques ont critiqué cette atteinte à l’Islam.Sur les images en question, largement relayées sur le Net, on voit des soldats de Kiev arracher et brûler des pages du livre saint des musulmans. Par ailleurs, une autre séquence montre un homme, vêtu d’un uniforme, couper du saindoux sur un autre Coran.

