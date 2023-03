https://fr.sputniknews.africa/20230318/coran-brule-par-des-soldats-de-kiev-cet-acte-insulte-des-millions-de-musulmans-selon-des-experts-1058233552.html

Coran brûlé par des soldats de Kiev: cet acte insulte des millions de musulmans, selon des experts

Coran brûlé par des soldats de Kiev: cet acte insulte des millions de musulmans, selon des experts

Les images de l’autodafé d’un Coran par des militaires de Kiev montrent encore une fois que l’Occident soutient de vrais terroristes, ont indiqué plusieurs... 18.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-18T14:32+0100

2023-03-18T14:32+0100

2023-03-18T14:35+0100

coran

ukraine

russie

opération militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/05/1044709418_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5df60aab93c7fbfa488f2118d901c086.jpg

Une vidéo montrant des militaires ukrainiens en train de brûler des pages d’un Coran a été relayée sur le Net. Sur les images, on voit des soldats de Kiev arracher et brûler des pages du livre saint des musulmans. Par ailleurs, une autre séquence montre un homme, vêtu d’un uniforme, couper du saindoux sur un autre Coran.Interrogé par RT, le rédacteur en chef du journal Miraya International indique que cet incident "insulte 1,5 milliard de musulmans et provoque des millions de Russes".Il est également revenu sur d’autres cas d’autodafé du livre saint musulman dans d’autres pays. L’un d’entre eux a eu lieu en Suède en janvier dernier. Il s’agit d'un crime majeur contre le livre saint, a martelé auprès de RT le chercheur égyptien Saad Al-Fiqi. Il note que l'islam refuse d’ailleurs de profaner les livres saints tels que la Torah et la Bible.En raison de leur soutien à la RussiePour le politologue de l’université de Cambridge Makram Jamil Khoury, les militaires de Kiev ont brûlé le Coran en raison de leur haine envers le monde arabe et islamique qui se range du côté de la Russie et de la vérité.Enfin, le monde musulman connaît "la situation géopolitique et économique à l’échelle internationale et comprend que l’Otan est contre la Russie".Par ailleurs, cet incident a eu lieu après l’appel relayé par le secrétaire général de l’Onu à lutter contre la haine antimusulmane, a indiqué le chef du service de presse du Haut Conseil islamique (HCI) en Algérie.Selon Mohamed Baghdad, cela prouve que la communauté occidentale est privée des valeurs les plus simples.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

coran, ukraine, russie, opération militaire