Plus de 4.500 exemplaires du Coran aux couleurs LGBT détruits en Algérie

Plus de 4.500 exemplaires du Coran aux couleurs LGBT détruits en Algérie

Les autorités algériennes ont annoncé avoir détruit plus de 4.500 exemplaires du Coran, ainsi que des milliers de jouets pour enfants aux couleurs LGBT.

Plus de 4.500 exemplaires du Coran aux couleurs arc-en-ciel ont été détruits par les services de la Sûreté nationale suite à des opérations de contrôle au niveau des marchés et des frontières, a annoncé, le 3 janvier, le ministère du Commerce et de la promotion des exportations.Par ailleurs, 38.542 jouets d’enfants et articles scolaires "aux couleurs contraires à la religion et aux valeurs de la société algérienne", d’une valeur de 3.500 dinars, ont aussi été saisis, ajoute le ministère.Una campagne nationale de sensibilisationM.Rezig a donné, le 3 janvier à Alger, le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation ayant pour slogan "Protège ta famille...Gare aux produits aux couleurs et symboles attentatoires à nos valeurs morales".La campagne est prévue jusqu’au 9 janvier.Tous les secteurs -le Commerce, l'Intérieur, les Affaires religieuses et la société civile- prennent part à la campagne à travers les associations de protection du consommateur et les corps sécuritaires, en l'occurrence la gendarmerie et la sûreté nationales, toujours selon la même source.Des sanctions entreprisesLes services du commerce "seront fermes avec chaque opérateur économique qui vend ces articles". Les douanes et la Police aux frontières appliqueront "des sanctions très sévères contre les importateurs de ces articles", précise un communiqué du ministère.En septembre 2022, le journal Ennahar avait annoncé que les autorités de sécurité des États de Mila et de Sétif avaient saisi et détruit 80 Corans arborant les couleurs LGBT.En Algérie, les relations homosexuelles sont punies d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison en vertu de l’article 338 du code pénal.

