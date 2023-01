https://fr.sputniknews.africa/20230102/alger-veut-bannir-les-signes-et-couleurs-lgbt-dans-le-commerce-1057485563.html

Alger veut bannir les signes et couleurs LGBT dans le commerce

Dans la foulée du Mondial de football au Qatar, qui a banni les couleurs arc-en-ciel des tribunes, l'Algérie veut s'en débarrasser aussi, du moins dans le... 02.01.2023, Sputnik Afrique

La sensibilisation. C'est le moyen choisi par l’Algérie dans l'objectif de bannir du commerce les signes et les couleurs arc-en-ciel, symboles des minorités sexuelles en Occident. Ces signes viennent d'ailleurs de susciter des polémiques lors du Mondial 2022 au Qatar. Ce pays a interdit l’accès aux stades aux spectateurs les portant.Le ministère algérien du Commerce lancera ainsi, le 3 janvier, une campagne pour sensibiliser les opérateurs commerciaux et les consommateurs, selon un communiqué posté sur le site officiel de l’instance. Seront visés les produits marqués de couleurs et de signes portant atteinte à la "croyance religieuse" et aux "valeurs morales de la société algérienne". Le média TSA y a vu une allusion claire aux couleurs arc-en-ciel.L'ensemble du pays concernéMenée par la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya de Bejaia à travers le pays, la campagne durera jusqu’au 9 janvier.L'objectif est de sensibiliser les consommateurs et les opérateurs économiques sur les "dangers" et les "conséquences néfastes" de la commercialisation de ces produits sur le marché national, "leur présence dans les maisons et les mosquées et l’environnement en général". Cela concernerait aussi "des jouets pour les enfants, les articles scolaires, les vêtements et même les livres du coran", indique le communiqué.La campagne sera mise en œuvre au niveau des places publiques et des médias, mais aussi à l'aide de SMS.

