Coran brûlé par des soldats ukrainiens: une "idéologie nazie irréconciliable", selon un analyste

Coran brûlé par des soldats ukrainiens: une "idéologie nazie irréconciliable", selon un analyste

L’analyste politique syrien Osama Dannura a condamné dans une interview à Sputnik la diffusion d’images montrant des soldats ukrainiens brûlant des pages d’un... 19.03.2023, Sputnik Afrique

Commentant une vidéo montrant des soldats de Kiev en train de faire un autodafé avec des pages d’un Coran, partagée sur Internet, Osama Dannura, analyste politique syrien, a dénoncé auprès de Sputnik les tentatives de l’Ukraine de semer la haine.D’après M.Dannura, l’Ukraine utilise la religion lorsque cela est nécessaire "pour inciter à la haine, utilise la religion comme facteur pour accuser les adeptes d’autres religions de haine, même si les deux parties appartiennent à la même religion et église".L’Ukraine soutenue dans ces actesEn outre, Osama Dannura assure que des pays de l’Otan "cèdent à ces actes", car "parmi les alliés directs du régime ukrainien, il y a des groupes qui, sous la bannière du libéralisme et de la liberté, mènent des opérations visant à profaner le livre saint".L’analyste a ainsi rappelé le cas d'exemplaires du Coran brûlés en Suède et au Danemark, ainsi que les caricatures du prophète de l’islam.

