https://fr.sputniknews.africa/20230626/voici-pourquoi-les-armes-occidentales-ne-font-pas-le-jeu-de-kiev-sur-le-champ-de-bataille-1060165510.html

Voici pourquoi les armes occidentales ne font pas le jeu de Kiev sur le champ de bataille

Voici pourquoi les armes occidentales ne font pas le jeu de Kiev sur le champ de bataille

La supériorité quantitative de l'armée russe en artillerie, ainsi qu’une force aérienne plus importante que celle dont dispose l’Ukraine, entrent en jeu... 26.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-26T11:35+0200

2023-06-26T11:35+0200

2023-06-26T11:35+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

kiev

armes

leopard

bradley

défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0f/1058632242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_739390d0a74237138ef995b1f6dce9ec.jpg

Malgré les livraisons d’armes occidentales, les forces de Kiev continuent d’essuyer des échecs sur le champ de bataille. C’est l’efficacité des armes russes qui en est la cause, observe pour le magazine américain The Atlantic Philips Payson O’Brien.Selon lui, les Russes ont une force aérienne plus importante et leurs avions sont technologiquement supérieurs à ceux de l’Ukraine.Dans le même temps, il a pointé la supériorité quantitative de l'armée russe en artillerie et lance-roquettes, ainsi qu’en systèmes antichars efficaces.Stocks occidentaux "épuisés"Il a en outre rappelé que bien que du matériel occidental moderne ait été livré à Kiev, des chars Leopard et des véhicules de combat Bradley ont été détruits par les forces russes.En effet, selon le ministère russe de la Défense, lors de la contre-offensive ukrainienne, 15 chars Leopard ont été détruits. D’après CNN, les forces armées ukrainiennes ont également perdu 16 véhicules de combat d'infanterie Bradley. Les forces russes se sont emparés de quelques autres Leopard et Bradley en tant que trophées.En outre, mi-juin, la Défense russe a signalé que depuis le début du mois, environ 7.500 soldats ukrainiens avaient été éliminés et blessés sur la seule ligne de contact. Et d’ajouter que ce chiffre ne tenait pas compte des militaires tués à la suite de l'utilisation d'armes russes de haute précision.Le 19 juin, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a déclaré depuis Berlin que les stocks d’armes et de munitions de l’Alliance étaient "épuisés" et qu’ils devaient "être reconstitués".

ukraine

russie

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, kiev, armes, leopard, bradley, défense