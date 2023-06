https://fr.sputniknews.africa/20230626/des-su-27-russes-interceptent-des-typhoon-britanniques-au-dessus-de-la-mer-noire-1060176586.html

Des Su-27 russes interceptent des Typhoon britanniques au-dessus de la mer Noire - vidéo

Des Su-27 russes interceptent des Typhoon britanniques au-dessus de la mer Noire - vidéo

L'aviation russe a intercepté des Typhoon britanniques au-dessus de la mer Noire, a annoncé ce lundi 26 juin le ministère russe de la Défense. 26.06.2023, Sputnik Afrique

Deux chasseurs Typhoon et un avion de reconnaissance RC-135 de la Royal Air Force ont été interceptés au-dessus de la mer Noire par des Su-27 russes, a fait savoir la Défense dans un communiqué.Selon le ministère, les appareils étrangers s'approchaient de la frontière nationale russe.En mars dernier, un drone MQ-9 Reaper de l'armée américaine s'était abimé en mer Noire après être "entré en vol incontrôlé avec une perte d'altitude" suite à "de brusques manœuvres" à l'approche d'un Su-27 russe.La partie russe avait alors souligné que l’activité des militaires US à proximité immédiate des frontières russes revêtait un caractère provocateur et était inadmissible.

