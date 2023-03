https://fr.sputniknews.africa/20230316/le-pentagone-publie-une-video-de-lincident-de-son-drone-au-dessus-de-la-mer-noire-1058213139.html

Le Pentagone publie une vidéo de l’incident de son drone au-dessus de la mer Noire

Le Pentagone publie une vidéo de l’incident de son drone au-dessus de la mer Noire

L’US Air Force a publié une vidéo d’un avion russe au moment où il s’est approché du drone américain MQ-9 Reaper au-dessus de la mer Noire. La vidéo dément... 16.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-16T13:38+0100

2023-03-16T13:38+0100

2023-03-16T13:38+0100

états-unis

russie

mer noire

mq-9 reaper

vidéo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/02/1044866431_0:84:1623:997_1920x0_80_0_0_a5a77d63b4c2052fe4c85db906d9bcb3.jpg

L’incident de drone américain au-dessus de la mer Noire a fait la une pendant toute la journée de mercredi 15 mars.La version initiale du commandement américain a affirmé que le drone MQ-9 Reaper avait été percuté par un chasseur russe Su-27 ayant décollé d’urgence pour l’intercepter.Plus tard dans la journée, la chaîne de télévision CBS a publié une simulation des faits montrant un avion déverser du carburant devant le drone.Enfin, une vidéo a été publiée par l’armée de l’air américaine. Elle montre un avion s’approcher du drone et déverser du carburant devant lui. Aucun tir ou collision n’a eu lieu.Selon le porte-parole du Pentagone Pat Ryder, "en raison des dommages subis, nous avons été contraints de faire s’écraser le drone en mer Noire".Le ministère russe de la Défense a annoncé pour sa part que dans la matinée du 14 mars un drone MQ-9 avec des transpondeurs éteints avait violé la frontière d’une zone interdite au-dessus de la mer Noire. Il se dirigeait vers la frontière russe et des chasseurs ont décollé pour l’identifier.Selon la Défense russe, des mouvements brutaux du drone ont conduit à une perte d’altitude après quoi il s’est abîmé en mer. Les chasseurs n’ont pas eu de contacts avec le drone et n’ont pas utilisé leurs armes.Entretien entre les chefs de la Défense russe et américainMercredi 15 mars, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s'est entretenu avec son homologue américain Lloyd Austin. M.Choïgou a notamment souligné que les vols de drones US au large de la Crimée revêtaient "un caractère provocateur" et étaient susceptibles de mener à une "escalade".Dans le même temps, la partie russe a promis d'apporter "une réponse appropriée" à toute éventuelle provocation le long des frontières nationales.

états-unis

russie

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, russie, mer noire, mq-9 reaper, vidéo