https://fr.sputniknews.africa/20230316/washington-ne-veut-pas-que-la-russie-sempare-du-drone-mq-9-1058212161.html

Washington ne veut pas que la Russie s’empare du drone MQ-9

Washington ne veut pas que la Russie s’empare du drone MQ-9

La Maison-Blanche a affirmé qu'elle était en train "de prendre des mesures" pour empêcher le drone MQ-9 de tomber "entre de mauvaises mains". Pourtant, Moscou... 16.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-16T12:19+0100

2023-03-16T12:19+0100

2023-03-16T13:20+0100

états-unis

russie

moscou

washington

mq-9 reaper

défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/02/1044866431_0:84:1623:997_1920x0_80_0_0_a5a77d63b4c2052fe4c85db906d9bcb3.jpg

Les États-Unis ne veulent pas que la Russie récupère le drone américain tombé dans les eaux de la mer Noire, a déclaré à CNN le porte-parole du département de la Défense des États-Unis, John Kirby.Dans le même temps, le contre-amiral Kirby a fait souligner qu’ils n’étaient "pas trop préoccupés par le fait qu'ils [les Russes] puissent tomber entre leurs mains".Deux responsables américains sous couvert d’anonymat ont fait part auprès de CNN du fait que les États-Unis avaient supprimé à distance un logiciel classifié du drone MQ-9 Reaper avant qu'il ne s'écrase dans la mer Noire pour empêcher la Russie d'obtenir des informations classifiées.Moscou déterminé à le récupérerLe jour de l’incident du MQ-9 Reaper, Moscou a fait part de son intention de récupérer les débris du drone. Commentant cette information du secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, le porte-parole de Vladimir Poutine a affirmé:Le 14 mars, le Commandement des forces des États-Unis en Europe (EUCOM) a annoncé qu’un chasseur russe Su-27 avait percuté un drone américain MQ-9 au-dessus de la mer Noire. Et de poursuivre que l’engin était tombé dans les eaux internationales et que, peu avant la collision, l’avion russe avait effectué des manœuvres "dangereuses".Selon la Défense russe, un drone américain, dont les transpondeurs étaient éteints, se dirigeait vers la Russie, violant les frontières de la zone du régime temporaire d'utilisation de l'espace aérien, établi dans le but de mener l’opération militaire spéciale. Une fois le drone découvert, des chasseurs russes l’ont poursuivi.Le drone a effectué un vol incontrôlé avec une perte d'altitude et est tombé dans l'eau suite à des manœuvres brusques. Les chasseurs russes ne sont pas entrés en contact avec le MQ-9, n'ont pas utilisé d'armes aéroportées et sont retournés sains et saufs à leur aérodrome d'origine, a souligné le ministère russe.Moscou a qualifié l’incident de "provocation", alors que Washington insiste sur la version d’une "mission de routine".

états-unis

russie

moscou

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, russie, moscou, washington, mq-9 reaper, défense