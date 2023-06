https://fr.sputniknews.africa/20230626/crise-de-wagner-poutine-remercie-les-russes-pour-leur-patriotisme-face-au-risque-de-fratricide-1060178145.html

Crise Wagner: Poutine remercie les Russes pour leur patriotisme face au risque de "fratricide"

Crise Wagner: Poutine remercie les Russes pour leur patriotisme face au risque de "fratricide"

Le chef du Kremlin a remercié les Russes pour leur solidarité face à la mutinerie du week-end dernier et a estimé que les combattants du groupe Wagner avaient... 26.06.2023, Sputnik Afrique

La société russe a fait preuve de la solidarité la plus élevée le jour de la mutinerie armée des combattants du groupe militaire privé Wagner, a reconnu Vladimir Poutine dans son adresse à la nation ce lundi 26 juin.Selon lui, les auteurs de la mutinerie ont trahi le pays et ceux qui combattaient à leur côté. Dans le même temps, M.Poutine estime que les combattants du groupe Wagner ont été utilisés sans le savoir contre leurs frères d'armes. Sort du groupe WagnerVladimir Poutine a tenu à souligner "que la grande majorité des combattants et commandants du groupe Wagner sont des patriotes, dévoués à leur peuple et à leur État" qui "l'ont prouvé par leur courage sur le champ de bataille".Il a assuré que sa promesse faite le week-end dernier serait tenue: les combattants de Wagner pourront soit rejoindre l’armée, soit partir en Biélorussie voisine, soit revenir à leurs familles.

