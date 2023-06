https://fr.sputniknews.africa/20230625/washington-etait-au-courant-de-la-preparation-de-la-mutinerie-armee-en-russie-selon-des-medias-us-1060146756.html

Washington était au courant de la préparation de la mutinerie armée en Russie, selon des médias US

Washington était au courant de la préparation de la mutinerie armée en Russie, selon des médias US

Disposant d’informations sur la préparation d’une rébellion armée, le renseignement américain a décidé de les passer sous silence, écrivent des médias locaux... 25.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-25T11:04+0200

2023-06-25T11:04+0200

2023-06-25T11:07+0200

russie

états-unis

vladimir poutine

renseignement américain

mutinerie

ministère russe de la défense

evguéni prigojine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/01/1057793237_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bedb6f483204af489ef35087168b77eb.jpg

Les agences de renseignement américaines recevaient depuis plus d’une semaine des informations sur les préparatifs à la rébellion armée en Russie, menée par le fondateur du groupe Wagner Evgueni Prigojine, relatent plusieurs médias américains.Ces services secrets disposaient de ces informations dès la mi-juin, écrit le Washington Post. Ils ont informé l'administration Biden et de hauts responsables du Pentagone le 21 juin, trois jours avant le début de l’insurrection, poursuit de son côté le New York Times en se référant à ses sources proches du dossier.Une confirmation supplémentaire est arrivée le lendemain. Le renseignement en a enfin fait un point auprès d’un groupe d'élus du Congrès, toujours selon le NYT.Silence gardéPar ailleurs, les agences de renseignement américaines ont décidé de ne pas rendre publiques leurs informations concernant la mutinerie en préparation.D’ailleurs, Washington craignait que Moscou ne puisse utiliser ces données pour accuser les États-Unis d'organiser un coup d'État en Russie, suggère le média.Indices révélateursLa partie américaine n'avait pas les détails précis du projet de mutinerie, d’après les médias. Des responsables des services de renseignement américains et occidentaux en voyaient quelques "signes", écrit CNN. Pour eux, un indice important était que les militaires de Wagner accumulaient des armes et des munitions.De plus, il était difficile de comprendre à quel point le fondateur du groupe paramilitaire était sérieux quant à l'idée de menacer le commandement militaire russe et où il emmènerait ses troupes.Solution de la criseLe 23 juin, le fondateur du groupe Wagner a lancé un appel à renverser le commandement militaire russe, prétendant que les troupes de la Défense avaient frappé ses camps arrières. Les frappes ont été démenties par les autorités russes.Le 24 juin, des unités du groupe Wagner ont pris le contrôle du quartier-général du district militaire russe du Sud, à Rostov-sur-le-Don. De plus, Evgueni Prigojine déclarait avoir entamé une "marche" vers Moscou.Vers la soirée du 24 juin, une solution à la crise a été trouvée suite aux négociations entre lui et le Président biélorusse. Les pourparlers ont été organisés avec l'accord de Poutine. Evgueni Prigojine a alors accepté de retirer ses combattants de Rostov-sur-le-Don, de stopper sa progression vers la capitale et de ramener ses troupes vers leurs lieux de cantonnement.Le Kremlin a promis de classer sans suite l'affaire pénale ouverte la veille pour appels à la mutinerie armée. Suite à cet accord, le chef de Wagner partira pour la Biélorussie.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, vladimir poutine, renseignement américain, mutinerie, ministère russe de la défense, evguéni prigojine