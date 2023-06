https://fr.sputniknews.africa/20230624/apres-une-tentative-de-mutinerie-armee-moscou-met-en-garde-les-ennemis-de-la-russie--1060140238.html

Après une tentative de mutinerie armée, Moscou met en garde les ennemis de la Russie

Après une tentative de mutinerie armée, Moscou met en garde les ennemis de la Russie

La tentative de mutinerie entreprise par le groupe de sécurité privé Wagner dans la nuit du 23 au 24 juin, vise à déstabiliser la société russe et joue en... 24.06.2023

La mutinerie armée en Russie initiée le 23 juin par le groupe de sécurité privé Wagner, est une affaire interne du pays. Elle a pour but de saper l’unité du peuple russe et joue en faveur de ses ennemis extérieurs. Ceux derniers doivent prendre garde à utiliser ces évènements au détriment de la Russie, alerte la diplomatie russe dans son communiqué du 24 juin.Moscou souligne que la mutinerie armée a suscité une vive opposition des concitoyens russes qui expriment leur support au Président Poutine.Les aspirations aventurières des comploteurs visent à déstabiliser la situation en Russie, à détruire l’unité du peuple et à saboter les efforts de la Russie visant à assurer la sécurité internationale.Moscou met en garde les pays occidentaux contre toutes allusions et tentatives éventuelles d’utiliser cette situation intérieure de la Russie pour arriver à leurs fins russophobes. Ces tentatives seront vouées à l’échec et ne trouveront pas de partisans ni en Russie ni auprès des forces politiques raisonnables dans les autres pays.La Russie continuera à se concentrer sur sa souveraineté, sa sécurité, la défense de ses valeurs et la formation de l’ordre mondial multipolaire équitable.Tous les objectifs de l’opération spéciale seront atteints.

