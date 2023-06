https://fr.sputniknews.africa/20230625/une-zone-fortifiee-ukrainienne-detruite-par-des-armes-russes-a-haute-precision---video-1060149920.html

Une zone fortifiée ukrainienne détruite par des armes russes à haute précision - vidéo

Des armes russes de haute précision ont réduit en cendre une zone fortifiée de l’armée ukrainienne. Selon la Défense russe, qui a diffusé la vidéo de cette... 25.06.2023, Sputnik Afrique

Les forces russes ont anéanti un retranchement de troupes ukrainiennes avec des armes à haute précision.Dans une vidéo diffusée par le ministère russe de la Défense ce 25 juin, on peut voir une frappe et une explosion puissante sur l’axe de Koupiansk.La séquence, filmée par un drone, montre un grand panache de fumée et de poussière s'élevant dans le ciel. La même déflagration a ensuite été présentée sous un autre angle, observée depuis le sol.

