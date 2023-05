https://fr.sputniknews.africa/20230525/un-lance-roquette-multiple-russe-solntsepek-frappe-des-cibles-ukrainiennes-en-rpd-1059465199.html

Un lance-roquettes multiple russe Solntsepek frappe des cibles ukrainiennes en RPD

Des points d’appui des troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk ont été frappées avec un lance-roquettes multiple russe Solntsepek, selon le porte-parole... 25.05.2023, Sputnik Afrique

Trois points d’appui de section ont été détruit dans la région de Donetsk par un lance-roquettes multiple Solntsepek ces dernières 24 heures, a annoncé le porte-parole du groupe russe Sud Vadim Astafiev.L’aviation russe a frappé des points d’appui ukrainiens sur les axes de Lissitchansk (république populaire de Lougansk) et d’Avdeevka (république populaire de Donetsk).Des pièces d’artillerie et blindés détruitsLes artilleurs de la région militaire Sud ont détruit sept pièces d’artillerie et trois mortiers ukrainiens dans la région de Donetsk.La Défense russe a également annoncé que des lance-roquettes multiples russes Ouragan avaient détruit plusieurs blindés et points d’appui ukrainiens dans le Donbass.

