Un obusier Akatsiya et son équipage ukrainiens anéantis près de Kherson par les artilleurs russes

Un obusier 2S3 Akatsiya de Kiev a été ciblé dans une zone de l'opération spéciale en Ukraine par les militaires russes.

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

obusier

destruction

artillerie

Les artilleurs russes ont anéanti du matériel et du personnel de l’armée ukrainienne dans une zone de l’opération spéciale.Plus concrètement, un mortier de calibre 120 mm et d’une unité d'artillerie automotrice Akatsiya avec son équipage ainsi que ses munitions ont été éliminés près de Kherson. C’est ce qu’une source a fait savoir à Sputnik ce 23 mai.Une autre pièce d’artillerie mise hors serviceEn outre, il a aussi indiqué que la veille, les militaires russes avaient réduit en cendres par des tirs d’artillerie un mortier de calibre 120 mm et ses munitions près de la localité d’Antonovka, dans la région de Kherson.

russie

ukraine

