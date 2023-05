https://fr.sputniknews.africa/20230529/un-lrm-russe-solntsepek-reduit-en-cendres-un-point-fortifie-ukrainien--video-1059552212.html

Un LRM russe Solntsepek réduit en cendres un point fortifié ukrainien – vidéo

Un LRM russe Solntsepek réduit en cendres un point fortifié ukrainien – vidéo

Un point d’appui des forces de Kiev a été frappé avec un lance-roquettes multiple russe Solntsepek dans la République populaire de Donetsk. Le personnel ennemi... 29.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-29T08:53+0200

2023-05-29T08:53+0200

2023-05-29T09:46+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

tos-1a solntsepek

frappe de roquette

destruction

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103329/43/1033294383_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_4579b4eb3a1aa2fb3c21c8f3044d198b.jpg

Des militaires russes ont anéanti un retranchement de l’armée ukrainienne avec un système de lance-roquettes multiple Solntsepek.Dans une vidéo à la disposition de Sputnik, l’unité TOS-1A Solntsepek apparaît dans la République populaire de Donetsk. L’arme a réalisé une frappe avec un seul obus thermobarique contre la position ennemie, a raconté à l’agence son commandant.Résultat, le point fortifié et les troupes ukrainiennes présentes ont été anéantis.Selon le militaire, la fréquence moyenne est maintenant d’une ou deux munitions thermobariques par cible. Une telle utilisation des projectiles est possible grâce à l’expérience du combat, l’amélioration de la précision et de l’efficacité des tirs.Un agent propulseur spécialLes munitions thermobariques émettent un agent propulseur spécial sous la forme d'un aérosol. Le nuage qui en résulte détone ensuite, créant une explosion de volume accompagnée d'une puissante onde de choc.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, tos-1a solntsepek, frappe de roquette, destruction