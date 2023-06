Un Réseau des mécanismes nationaux de prévention de la torture créé en Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230625/un-reseau-des-mecanismes-nationaux-de-prevention-de-la-torture-cree-en-afrique-1060151511.html

Un Réseau des mécanismes nationaux de prévention de la torture (MNP) a été mis en place au Maroc lors de la Conférence internationale sur les pratiques des... 25.06.2023, Sputnik Afrique

Les participants à la Conférence internationale sur les pratiques des Mécanismes nationaux de prévention (MNP) de la torture en Afrique, ont annoncé le 24 juin, à Marrakech, la création d’un Réseau des MNP de la torture en Afrique. Ce réseau aura pour mission d'inciter les pays africains à ratifier le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture (OPCAT), en plus de l’accompagnement des MNP en Afrique. Les participants à la conférence réaffirment également l'importance de mettre en place des MNP par les États membres de l’OPCAT qui n’en ont pas encore, et l’importance de renforcer les MNP existants, dans le cadre de collaboration constructive avec le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) et le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). La présidence de cette plateforme sera assurée sur une base rotative. Le Conseil marocain des droits de l'Homme/Mécanisme national de prévention de la torture assurera la présidence pour deux ans. De son côté, la Commission sud-africaine des droits de l’Homme/Mécanisme national de Prévention assurera la vice-présidence. Les Statuts de la plateforme devront être adoptés par l’Assemblée générale lors d'une deuxième conférence des MNP, qui aura lieu en Afrique du Sud en 2024, a précisé Amina Bouayach, Présidente du Conseil marocain des droits de l'Homme/Mécanisme national de prévention de la torture, Le secrétariat permanent du réseau sera établi et basé au Maroc. Conférence de MarrakechLa conférence de Marrakech s'est déroulée du 23 au 24 juin. Elle a été organisée par le Conseil national des droits de l'Homme/Mécanisme national de prévention de la torture, en collaboration avec la Commission sud-africaine des droits de l'Homme.Parmi les plus de 70 participants (en présentiel et à distance) figuraient des représentants de 20 Mécanismes nationaux de prévention africains et des institutions nationales des droits de l'Homme (INDH), des experts et des représentants d'organisations et réseaux internationaux. Cette conférence internationale s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Elle visait à identifier des stratégies qui encourageraient une collaboration à même d’optimiser l’efficacité des MNP africains. L’événement avait aussi pour objectif de faciliter l’échange des expériences entre les MNP et le SPT, le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe, le Comité international de la Croix-Rouge, l’Association pour la prévention de la torture et des experts internationaux.

