Un nonagénaire algérien a réussi un marathon de 42 km

Un nonagénaire algérien a réussi un marathon de 42 km

Un Algérien de 91 ans a réussi à accomplir un marathon, soit 42 kilomètres, lors d’une compétition sportive dans la commune de Sidi-Bel-Abbès. Cet habitué des... 25.06.2023, Sputnik Afrique

Un athlète de 91 ans est devenu une star du marathon de Sidi-Bel-Abbès, en Algérie. L’homme, nommé Abdelkader, a parcouru une distance de 42,195 kilomètres, relate Algérie 360.À la fin de l’épreuve, il a réussi à enchaîner des exercices de souplesse, évoquant le fait qu’il est "encore capable de bouger et d’accomplir ce genre d’efforts". Son temps de course reste toutefois inconnu.Pratiquant régulièrement des marathons, il donne un conseil pour rester en forme:Сe nonagénaire n’est pas le seul à pouvoir marquer les esprits dans sa tranche d’âge. En avril, un Français de 93 ans a fait le marathon de Paris. Charly Bancarel a couru la même distance, soit 42,195 kilomètres, en un peu plus de sept heures. L’homme a fini à la 50.769e position au classement, sur 50.800 participants.Le marathon de Sidi-Bel-AbbèsAu total, près de 3.000 athlètes ont pris part à l’événement, qui a eu lieu le 24 juin à Sidi-Bel-Abbès au Nord de l’Algérie. Il s’agit de la première édition de la manifestation sportive dans cette ville.Deux autres étapes, un semi-marathon, 21 kilomètres, et une course de 10 kilomètres, ont été également prévues.

