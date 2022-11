https://fr.sputniknews.africa/20221128/un-marocain-remporte-le-semi-marathon-de-belgrade-1057114993.html

Un Marocain remporte le semi-marathon de Belgrade

Les vainqueurs du troisième semi-marathon de Belgrade sont un Marocain et une Burundaise. Trois Kenyans sont aussi sur le podium chez les hommes et les femmes. 28.11.2022, Sputnik Afrique

Le Marocain Mohamed El Ghazouani a remporté le troisième semi-marathon d’automne de Belgrade, disputé le 27 novembre dans la capitale serbe, avec la participation de centaines d'athlètes de plusieurs pays.El Ghazouani a dominé l’épreuve reine de cet événement sportif en franchissant la ligne d'arrivée en 1:02.43, battant de près de six minutes l’ancien record de la course (1:08.19).Les athlètes kényans Bernard Wambui Musa et Peter Mwanika Ndjero (1:03.27) ont décroché les deuxième et troisième places du podium avec un chrono de 1:03.13 et 1:03.27 respectivement.Chez les dames, la Burundaise Cavalin Nahimana a survolé l'épreuve avec un chrono de 1:15.01, devançant la Kényane Lena Djerotich (1:15.43) et la Serbe Nora Trklja (1: 23.38).L'athlète kényan Philip Kimayo a remporté la course de 10 kilomètres, organisée dans le cadre du semi-marathon, avec un chrono de 31:40, devant le Serbe Velimir Bojovic (31:58). La troisième place est revenue à Uros Gutic de Bosnie-Herzégovine, qui a franchi la ligne d'arrivée en 32:35.Le podium de la course féminine de 10 kilomètres a été dominé par les athlètes serbes Milica Tomasevic (38:54), Aleksandra Kostadinovic (39:54) et Jovana Stelkic (41:54).Lors de cette édition du semi-marathon d'automne de Belgrade, deux courses de 21 et 10 kilomètres, ainsi qu'une course familiale de 2,3 kilomètres ont été organisées avec la participation de 4.000 athlètes.

