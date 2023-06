https://fr.sputniknews.africa/20230625/ce-pays-est-devenu-le-seul-en-europe-a-connaitre-une-deflation-alimentaire-1060151211.html

Ce pays est devenu le seul en Europe à connaître une déflation alimentaire

Ce pays est devenu le seul en Europe à connaître une déflation alimentaire

En Russie, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont accusé en mai dernier une baisse des prix de 1,12% en cumul annuel. Le pays est devenu le seul sur le continent européen à démontrer cette tendance, selon l’étude de Sputnik basée sur les données des services statistiques nationaux de 40 pays européens.Jusqu'à présent, une déflation alimentaire en termes annuels n'avait été observée en Russie qu'à deux reprises, en juin 2018 (0,42%) et en avril dernier (0,22%). Une baisse des prix de 1,12% est ainsi un record.Parmi les facteurs qui ont déterminé cette tendance déflationniste figurent les paiements en monnaies nationales qui gagnent du terrain, la réorientation des itinéraires logistiques et une récolte record de céréales, avance auprès de Sputnik Dmitry Vostrikov, directeur exécutif de l'Association russe des producteurs et fournisseurs de produits alimentaires.Inflation en EuropeL'inflation alimentaire la plus élevée (34%) est observée en Hongrie. Une augmentation annuelle des prix alimentaires de plus de 20% a également été enregistrée en Serbie (23,2%), en Slovaquie (21,7%), en Estonie (20,4%) et en Ukraine (20,1%).Mais la plupart des pays européens ont connu un ralentissement mensuel de l'inflation: cette tendance a été la plus évidente au Portugal (en baisse de six points de pourcentage), en Hongrie (moins de cinq), en Lituanie et en Slovaquie (moins de 3,7 chacune), en Estonie (moins de 3 points).Seulement quatre pays ont connu une croissance des prix inférieure à 10% en termes annuels: c’est le Portugal (9,4%), Chypre (8,4%), la Suisse (5,3%) et la Biélorussie (4,4%).L'inflation dans les pays européens est le résultat à la fois du changement du taux de la Banque centrale européenne et des prix élevés de l'énergie, a souligné l’expert russe: "L’envolée des prix énergétiques et la hausse du taux de refinancement conduisent à une augmentation du coût, affectent le prix de production de tous les produits, y compris ceux alimentaires".

