Un pays africain désigné comme le seul au monde à avoir connu une déflation en octobre

Un pays africain désigné comme le seul au monde à avoir connu une déflation en octobre

Le Soudan du Sud est le seul État au monde à avoir enregistré en octobre une déflation sur un an, ressort-il d'une étude de Sputnik. Un mois plus tôt, un autre... 06.01.2023

2023-01-06T09:23+0100

2023-01-06T09:23+0100

2023-01-06T09:23+0100

afrique subsaharienne

soudan du sud

bénin

zimbabwe

soudan

inflation

économie

Le Soudan du Sud a été en octobre dernier le seul pays dans le monde à connaître une déflation, à -12,7%, en termes annuels, selon les calculs de Sputnik. Cette étude est basée sur les données des bureaux nationaux de statistique de 193 pays du monde.Un mois plus tôt, en septembre, c’est le Bénin qui avait été le leader de la déflation, avec un taux de -1,6% en termes annuels, toujours selon les calculs de Sputnik. La tendance a changé, et en octobre ce pays africain a enregistré une inflation positive de 2,4%.L’inflationAu total, en octobre, l'inflation a ralenti dans 77 pays. Concernant le continent africain, les baisses les plus importantes ont été enregistrées au Zimbabwe (-11,6 points de pourcentage) et au Soudan (4,4 points de pourcentage).Déflation, aubaine ou piège?La déflation se caractérise par une baisse durable et autoentretenue du niveau général des prix. Ce processus se définit comme l'opposé de l'inflation.Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la déflation a des effets néfastes pour l'activité économique et la croissance.La baisse régulière des prix incite les ménages à reporter leurs décisions d'achats dans l'attente de nouvelles chutes de prix. Par conséquent, les entreprises gonflent leurs stocks et n'arrivent plus à écouler leurs productions.En réaction, les acteurs économiques réduisent leur production et leurs investissements.De plus, la déflation provoque une dégradation de la situation financière des particuliers et institutionnels qui ont recours à l'emprunt.

