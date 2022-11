https://fr.sputniknews.africa/20221126/ce-pays-africain-est-le-seul-au-monde-a-avoir-connu-une-deflation-en-septembre-1057094173.html

Ce pays africain est le seul au monde à avoir connu une déflation en septembre

Ce pays africain est le seul au monde à avoir connu une déflation en septembre

Selon une étude de Sputnik, le Bénin est le seul État au monde à avoir enregistré en septembre une déflation sur un an. En plus de cela, l’Afrique... 26.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-26T15:04+0100

2022-11-26T15:04+0100

2022-11-26T15:04+0100

afrique subsaharienne

bénin

inflation

statistique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18874/51/188745159_73:0:3486:1920_1920x0_80_0_0_55fb00c5e04211249db653373d30f34f.jpg

Le Bénin est devenu en septembre le seul pays dans le monde à connaître une déflation de 1,6% en termes annuels, selon les calculs de Sputnik.Cette étude est basée sur les données des bureaux nationaux de statistique de 193 pays du monde.Le Niger, voisin du Bénin, est devenu le pays africain avec le taux d’inflation le plus bas, soit 3,2%. La Côte d’Ivoire, la Libye et la Tanzanie ont subi une inflation autour de 4-7%.L'Afrique subsaharienne est la région du monde où le plus de pays ont enregistré une baisse de l'inflation. Ainsi, 16 pays ont constaté un ralentissement de l'augmentation des prix.Au total, au début de l'automne, l'inflation annuelle a ralenti dans 59 pays du monde, comme au Soudan, au Zimbabwe, au Pakistan, en Afghanistan et aux Palaos. En Russie, l’indicateur a également continué de "refroidir", de 14,3% en août à 13,7% en septembre, selon l'étude. Le taux d'inflation le plus faible, à moins de 2%, était enregistré en septembre en Bolivie et au Panama. Il était de 3% à Oman, en Chine, aux Seychelles et au Japon. De faibles taux d'augmentation des prix par rapport au reste du monde en septembre ont été observés en Arabie saoudite (3,07%), aux Maldives (3,1%), au Koweït (3,19%), au Niger (3,2%), en Suisse et au Liechtenstein (3,3%). Au Vietnam, en termes annuels, les prix en septembre ont augmenté de 3,9% et à Bahreïn de 4%.

afrique subsaharienne

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, bénin, inflation, statistique, инфографика