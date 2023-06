https://fr.sputniknews.africa/20230624/si-larsenal-nucleaire-russe-est-controle-par-des-bandits-le-monde-sera-au-bord-de-la-destruction-1060136360.html

"Si l'arsenal nucléaire russe est contrôlé par des bandits, le monde sera au bord de la destruction"

"Si l'arsenal nucléaire russe est contrôlé par des bandits, le monde sera au bord de la destruction"

L'arrivée au pouvoir des bandits dans une puissance nucléaire mettra le monde au bord de la destruction, a déclaré Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil... 24.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-24T17:18+0200

2023-06-24T17:18+0200

2023-06-24T18:07+0200

international

dmitri medvedev

russie

arsenal nucléaire

risques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1c/1052367089_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_f81ac5581518d59717608f5860ab3a22.jpg

L'arrivée de bandits au pouvoir dans un pays possédant des armes nucléaires comme la Russie mettra le monde au bord de la destruction, a déclaré ce samedi 24 juin Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe."Nous ne permettrons pas aux événements de se dérouler selon un tel scénario, peu importe à quel point les criminels fous et leurs fans le voudraient", a ajouté M.Medvedev.Des étrangers impliqués?Il a qualifié la mutinerie armée d'opération bien orchestrée et planifiée, laquelle a pour objectif la prise de pouvoir.Selon lui, "des personnes issues des unités d'élite de l'armée russe et même des étrangers" seraient impliqués dans l'organisation de cette tentative de mutinerie, compte tenu du concept, des actions et de la manière dont le mouvement des troupes est organisé.Tentative de mutinerie armée en RussieLe 24 juin, des soldats du groupe de sécurité privé Wagner ont pris le contrôle du quartier-général du district militaire du Sud situé à Rostov-sur-le-Don. Des groupes de personnes armées s’y déplacent, des points de contrôle ont été mis en place aux entrées et sorties de la ville.Le 23 juin, le fondateur du groupe, Evguéni Prigojine a dénoncé une frappe contre un point de déploiement de Wagner, et en a accusé les forces armées russes. Le ministère russe de la Défense a rejeté ces accusations, tout comme le Service fédéral de sécurité (FSB).Une affaire pénale a été ouverte contre M.Prigojine pour avoir organisé une mutinerie armée.Vladimir Poutine a qualifié les actions des rebelles d'aventure criminelle, de "coup de poignard dans le dos" de la Russie et de trahison. Il a promis un châtiment inéluctable à ceux qui emploient des méthodes terroristes et le chantage, avant d'annoncer avoir donné les ordres nécessaires aux forces armées.Selon M.Poutine, la situation à Rostov-sur-le-Don reste tendue, le travail des autorités civiles et militaires est bloqué. Afin de prévenir d'éventuels attentats, un régime d'opération antiterroriste a été décrété dans les régions de Moscou et de Voronej et dans la capitale du pays.Les mesures de sécurité ont été renforcées à Lipetsk, Nijni Novgorod, Briansk, Kirov, Koursk et dans d'autres régions.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, dmitri medvedev, russie, arsenal nucléaire, risques