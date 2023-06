https://fr.sputniknews.africa/20230623/le-producteur-de-drones-bayraktar-annonce-quand-il-lancera-son-usine-en-ukraine-1060117395.html

Le producteur de drones Bayraktar annonce quand il lancera son usine en Ukraine

Le producteur de drones Bayraktar annonce quand il lancera son usine en Ukraine

L’usine de drones Bayraktar est en cours de construction en Ukraine malgré le contexte actuel, selon le PDG du groupe turc Baykar. Elle devrait être mise en... 23.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-23T19:08+0200

2023-06-23T19:08+0200

2023-06-23T19:08+0200

international

ukraine

conflit ukrainien

turquie

drone

bayraktar tb2 (drone)

localisation de la production

production d'armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/14/1045758241_0:194:3127:1953_1920x0_80_0_0_63b3584c71b4dccb74ee54f311a7e0b3.jpg

La société turque Baykar compte lancer la production des drones de combat Bayraktar TB2 et Akinci en Ukraine d’ici 2025, a annoncé le PDG de BAykar, Haluk Bayraktar cité par les médias turcs.Selon lui, l’entreprise sera connectée au système énergétique ukrainien en juillet prochain.En octobre 2022, il avait annoncé l’objectif d’achever la construction de l’usine en 2024. En commentant la décision de la société turque de fabriquer des drones de combat en Ukraine, le Kremlin avait déclaré que l’usine serait "démilitarisée".Un projet qui se concrétise depuis 2019Baykar a créé sa filiale Avia Ventures à Kiev en 2019. En 2022, Avia Ventures a obtenu une licence pour l’importation et l’exportation de matériels militaires. C’est la seule société en Ukraine fondée par une entreprise étrangère à avoir un fondateur étranger et à posséder une licence pour les activités militaires.L’ambassadeur d’Ukraine en Turquie Vasyl Bodnar avait déclaré en août 2022 que le centre de Baykar occupait un terrain de plus de 30.000 m2 dans la région de Kiev et exploiterait plus de 300 ingénieurs et techniciens ukrainiens. Il avait alors estimé que l’usine serait mise en marche à la fin de 2023. En janvier dernier, il a reconnu que les hostilités avaient "corrigé les plans initiaux d’ouverture de l’usine".Outre la Turquie, l’Ukraine envisage de collaborer avec d’autres pays pour produire des armes étrangères sur son sol. Le 20 juin, le vice-ministre ukrainien du Développement des industries stratégiques Sergiy Boyev, a déclaré à l’agence Reuters que Kiev était en pourparlers avec des fabricants d'Allemagne, d'Italie, de France et d'Europe de l'Est.

ukraine

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, turquie, drone, bayraktar tb2 (drone), localisation de la production, production d'armes