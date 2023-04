https://fr.sputniknews.africa/20230427/des-drones-dattaque-turcs-en-service-au-burkina-faso-le-pdg-du-groupe-decore-a-ouagadougou-1058879593.html

Des drones d’attaque turcs en service au Burkina Faso, le PDG du groupe décoré à Ouagadougou

Des drones d’attaque turcs en service au Burkina Faso, le PDG du groupe décoré à Ouagadougou

Le constructeur turc de drones Baykar a livré un lot de ses drones aux forces armées du Burkina Faso, écrit le 26 avril l’agence de presse turque Anadolou. Il s’agit de véhicules sans pilote Bayraktar TB2, système le plus connu et le plus largement couvert de Baykar.Le 25 avril, HalukBayraktar, le PDG du groupe, a reçu la médaille de l’Ordre de l’étalon Officier, la plus haute distinction du Burkina Faso. La médaille a été attribuée pour "ses contributions exceptionnelles aux activités de maintien de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme". Haluk Bayraktar a également rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, Président de la transition du pays.Le 14 avril le Parlement du pays a approuvé l’acquisition de drones militaires auprès de Baykar. Le contrat est évalué à 252 milliards de francs CFA, soit plus de 420 millions de dollars. De plus, selon certains médias, déjà en 2021 le Burkina Faso aurait commandé un lot de drones Bayraktar.Selon Baykar, les drones Bayraktar TB2 sont actuellement au service des armées en Turquie, au Qatar, en Azerbaïdjan et en Ukraine. Le véhicule aérien qui a effectué son premier vol en Turquie en 2014, peut atteindre une altitude de plus de 8.000 mètres et parvient à rester en vol durant 24 heures. Le prix d’un drone de ce type est d’environ 5 millions de dollars.Mobilisation généraleLe Burkina Faso, en particulier sa partie nord, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes terroristes.Début avril, une mobilisation générale a été annoncée dans le pays. Selon le décret signé le 19 avril par Ibrahim Traoré, elle est censée durer 12 mois. À part les membres des forces de défense et de sécurité, sont mobilisables "les jeunes gens de 18 ans ou plus, non-membres des forces armées nationales", d’après le document.

