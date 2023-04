https://fr.sputniknews.africa/20230427/la-turquie-devoile-un-missile-de-croisiere-intelligent-pour-drones-bayraktar---video-1058897065.html

La Turquie dévoile un missile de croisière intelligent pour drones Bayraktar - vidéo

La Turquie dévoile un missile de croisière intelligent pour drones Bayraktar - vidéo

Un mini-missile de croisière intelligent destiné à équiper des drones a été présenté à Istanbul. Le missile pourrait atteindre une vitesse de 720 km/h.

La société turque Baykar, qui produit les drones Bayraktar, a présenté un nouveau missile de croisière intelligent intégralement fabriqué en Turquie et baptisé Kemankes, lors du festival Teknofest à Istanbul.Le Kemankes est destiné à armer les drones existants et potentiels de cette entreprise, comme le Bayraktar TB2, l’Akinci et le Kizilelma. Il peut être utilisé pour frapper des cibles stratégiquement importantes. Les composants de Kemankes sont produits en Turquie. Les essais en vol de cette munition n'ont pas encore commencé.Paramètres du droneSelon Baykar, le missile qui pèse 30 kg pourra transporter une charge utile allant jusqu'à 6 kg. Sa portée est supérieure à 50 km, il vole à plus de cinq kilomètres d’altitude et son autonomie est d’une heure.La vitesse de croisière revendiquée de Kemankes est de 360 km/h; sa vitesse maximale est deux fois plus élevée. L’engin est également équipé d'un système de guidage optique doté d’une intelligence artificielle.Le Teknofest Aerospace Festival se déroule du 27 avril au 1er mai à l'aéroport Atatürk d'Istanbul.

