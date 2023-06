Cette compagnie aérienne reconnue comme la meilleure d'Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230622/cette-compagnie-aeriennereconnue-comme-la-meilleure-dafrique-1060091493.html

Ethiopian Airlines a été nommée la meilleure compagnie aérienne en Afrique pour la sixième année consécutive dans le classement des SKYTRAX 2023 World Airline Awards dévoilé à Paris en marge de la 54e édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) du Bourget.Selon les World Airline Awards, les compagnies aériennes primées sont sélectionnées par les clients, suite à une enquête qui permet aux clients de faire leurs propres choix personnels sur les compagnies aériennes qu'ils considèrent comme les meilleures.Une réussite fabuleuseSuite à leur sixième coup d'éclat consécutif, Edward Plaisted, PDG de Skytrax, a également fait l'éloge de la compagnie des nations africaines, soulignant sa cohérence."Ethiopian Airlines remporte ce prix pour la sixième année consécutive et cette constance est une réussite fabuleuse pour toute la direction d'Ethiopian Airlines et le personnel de première ligne", a-t-il souligné.Quatre autres compagnies africaines priméesL’agence internationale de notation du transport aérien Skytrax a également primé Kenya Airways pour le meilleur service de personnel aérien en Afrique.Air Royal Maroc a été désignée la meilleure compagnie aérienne régionale en Afrique.La compagnie nationale de l’Afrique du Sud, South African Airways (SSA), a été récompensée pour le meilleur service en cabine en Afrique et a reçu le prix de la compagnie s'étant le plus améliorée (Most Improved Airline).Une autre compagnie sud-africaine, FlySafair, basée à Johannesburg, est devenue la meilleure compagnie aérienne low cost en Afrique.Classement mondialSur le plan mondial, la compagnie aérienne de Singapour a été élue meilleure compagnie aérienne du monde en 2023. Elle a ravi la première place à Qatar Airways, qui recule au 2e rang en 2023.ANA All Nippon Airways ferme le podium du Top 3 (4e en 2022). Une place qui était occupée par Emirates et qui termine au 4e rang en 2023.Ethiopian Airlines, Air Royal Maroc et Kenya Airways occupent respectivement les 35e, 53e et 73e.Skytrax organise la cérémonie des World Airline Awards, surnommée les Oscars du secteur de l’aviation, depuis 1999.

