Voici le top 10 des aéroports les plus fréquentés en Afrique

Des pays situés à deux points opposés du continent africain sont en tête du classement des aéroports les plus fréquentés du continent établi par le Conseil... 15.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-15T22:18+0200

2023-05-15T22:18+0200

2023-05-15T22:18+0200

L’aéroport international du Caire pointe à la première place des aéroports les plus fréquentés d’Afrique avec 20 millions de passagers enregistrés en 2022, d’après un classement du Conseil international des aéroports et cité par le site d’information Algérie 360.Deux aéroports sud-africains, ceux d’OR Tambo, près de Johannesburg, et du Cap, complètent le podium avec respectivement 14,7 et 7,8 millions de passagers enregistrés en 2022.Le quatrième aéroport le plus fréquenté de l’Afrique est l’aéroport Mohammed V de Casablanca, au Maroc, avec 7,6 millions de voyageurs accueillis en 2022. Un autre aéroport égyptien, celui de Hurghada se classe également à la 5e place de ce classement.La 6e place appartient alors à l’aéroport international de Bole d’Addis-Abeba, en Éthiopie.Quant à la 7e et 8e positions, celles-ci sont occupées par les aéroports de Jomo Kenyatta du Kenya, l’aéroport Murtala Muhammed de Lagos, au Nigeria.L’aéroport international d’Alger Houari Boumediene qui a comptabilisé 6,3 millions de passagers, après avoir vu son trafic augmenter de de 190,7 % en 2022, occupe la 9e place. L’aéroport de la capitale algérienne a gagné six places en un an, note Algérie 360.L’aéroport international Nnamdi Azikiwe du Nigeria, qui a accueilli six millions de passagers en 2022, clôture le classement.Pour dresser cette liste, le Conseil international des aéroports prend en compte plusieurs critères, tels que le trafic des passagers, les mouvements de fret et les déplacements des aéronefs, précise Algérie 360.

