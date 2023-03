https://fr.sputniknews.africa/20230313/lafrique-domine-le-classement-des-pays-les-plus-accueillants-du-monde--1058182847.html

L’Afrique domine le classement des pays les plus accueillants du monde

L’Afrique domine le classement des pays les plus accueillants du monde

Les pays d'Afrique en tête des plus ouverts aux touristes. Parmi les 22 États qui se partagent le premier rang des plus accueillants du monde dans le... 13.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-13T18:20+0100

2023-03-13T18:20+0100

2023-03-13T18:25+0100

visas

afrique

tourisme

index

international

classement

afrique subsaharienne

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101877/92/1018779229_0:73:1000:636_1920x0_80_0_0_d9bfd8c4bcd5cda957c21c29fac8f20a.jpg

Quinze États d’Afrique, ainsi que plusieurs d’Océanie et d’Asie occupent le premier rang du classement des pays les plus accueillants au monde, le Passport Index-2023, publié par les experts du cabinet de conseil en citoyenneté Henley & Partners.Ces pays, qui ont simplifié les procédures de visite pour les voyageurs de 198 pays à travers le monde, sont le Gabon, la Guinée Bissau, l'Éthiopie, l'Angola, Djibouti, le Burundi, la Somalie, le Malawi, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Nigéria, les Comores, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Rwanda.Ils sont à égalité avec les Maldives, la Bolivie, le Timor oriental, la Micronésie, le Cambodge, Tuvalu et Samoa.Cinq autres pays d’Afrique –le Togo, l’Ouganda, la Mauritanie, Cap-Vert et les Seychelles- se sont retrouvés au deuxième rang mondial, aux côtés du Surinam. Les voyageurs de 197 pays peuvent y entrer sans visa ou avec un visa à l’entrée.La troisième place est partagée par Madagascar, Palaos et la République dominicaine. Ces pays ont introduit un système de visa simplifié pour les citoyens de 196 pays.Au total, le classement comprend 83 positions -certains pays sont ex aequo- allant des plus aux moins accueillants. Chaque pays a un score qui représente l'ouverture de ses frontières aux visiteurs et la simplicité d'entrée à l'arrivée.

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

visas, afrique, tourisme, index, international, classement, afrique subsaharienne, maghreb