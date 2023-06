https://fr.sputniknews.africa/20230621/les-africains-subsahariens-sont-les-principales-victimes-du-terrorisme-en-2022-1060065531.html

Les Africains subsahariens sont les principales victimes du terrorisme en 2022

Les Africains subsahariens sont les principales victimes du terrorisme en 2022

Le terrorisme est principalement une plaie pour les pays d’Afrique subsaharienne, a tenu à rappeler le ministre marocain des Affaires étrangères. 21.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-21T14:31+0200

2023-06-21T14:31+0200

2023-06-21T14:31+0200

international

afrique subsaharienne

terrorisme

maroc

islamisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/16/1052281758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299b81b631668d0f693a36c84768786f.jpg

Le terrorisme, fléau du continent noir. L’Afrique subsaharienne a été le principal théâtre d’actions terroristes en 2022, a en effet rappelé Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères en marge de la 3e semaine de lutte contre le terrorisme à New York.Le seul moyen de lutter efficacement contre ces flambées de violences est de travailler en commun, de produire des "efforts multilatéraux", a ajouté le ministre. Les stratégies purement nationales étant selon lui vouées à l’échec.Terrorisme en AfriqueLe terrorisme ravage les pays de la bande sahélo-saharienne depuis plusieurs années. L’intervention des forces françaises aux Mali n’y a rien changé, et Paris s’était même résolu à retirer ces derniers éléments en août 2022.Bamako s’est d’ailleurs rapproché de Moscou ces derniers mois, pour tenter de lutter plus efficacement contre la menace terroriste. Un rapprochement qui a permis aux forces maliennes d’"augmenter leur potentiel de riposter", avait affirmé récemment Vassili Nebenzia, représentant permanent russe à l’Onu.D’autres pays comme le Burkina Faso mise sur l’argent pour impliquer leur population dans la lutte contre le terrorisme. Ouagadougou a ainsi récemment mis à prix la tête de plusieurs terroristes, promettant des récompense pouvant aller jusqu’à 300.000 dollars pour toute information menant à leur interpellation. Le pays est par ailleurs parvenu à collecter 32 millions de dollars au titre du Fonds de soutien patriotique (FPS), un pactole constitué des contributions financières volontaires.L’Arabie saoudite s’est aussi récemment associée à la lutte antiterroriste sur le continent, rejoignant la présidence du groupe de réflexion sur les affaires africaines. Ryad s’inquiète en particulier de l’implantation de Daech* dans certaines régions.*Organisation terroriste interdite en Afrique

afrique subsaharienne

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, terrorisme, maroc, islamisme