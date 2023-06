https://fr.sputniknews.africa/20230620/pekin-pret-a-unir-ses-efforts-avec-lafrique-et-dautres-etats-pour-regler-le-conflit-en-ukraine-1060038280.html

Pékin prêt à unir ses efforts avec l'Afrique et d'autres États pour régler le conflit en Ukraine

Pékin prêt à unir ses efforts avec l'Afrique et d'autres États pour régler le conflit en Ukraine

Les autorités chinoises sont prêtes à unir leurs efforts avec les pays d'Afrique et d'autres États en vue de contribuer au processus politique de règlement du conflit en Ukraine, a déclaré ce mardi la porte-parole de la diplomatie chinoise Mao Ning.Elle a ainsi commenté, lors d'un point presse, l'initiative de paix de plusieurs pays africains présentée récemment lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.Selon la diplomate, cela reflète complètement l'appel général de la communauté internationale à un cessez-le-feu, à l'arrêt des hostilités et au règlement de la situation.Les propositions africainesUne mission comprenant les Présidents de l'Afrique du Sud, du Sénégal, des Comores, de la Zambie, le Premier ministre égyptien et des émissaires de la République du Congo et de l'Ouganda se sont rendus à Kiev puis à Saint-Pétersbourg la semaine dernière pour rencontrer les Présidents ukrainien et russe et leur exposer l'initiative de paix africaine en dix points.

