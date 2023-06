https://fr.sputniknews.africa/20230620/les-contre-attaques-de-kiev-toujours-sans-succes-selon-le-nouveau-bilan-de-la-defense-russe-1060049786.html

Les contre-attaques de Kiev toujours sans succès, selon le nouveau bilan de la Défense russe

L'armée de Kiev a continué, au cours de ces dernières 24 heures, de lancer des attaques contre les troupes russes, selon le bilan quotidien de la Défense... 20.06.2023, Sputnik Afrique

Durant les derrières 24 heures, les troupes ukrainiennes ont continué de vaines tentatives d'offensive sur les axes de Donetsk-Sud, de Zaporojié et de Donetsk, a indiqué ce mardi le communiqué quotidien du ministère russe de la Défense.Pendant cette période, l'armée russe a détruit huit dépôts de munitions, intercepté sept projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et abattu 13 drones ukrainiens.Voici les pertes de Kiev sur les différents axes:Axe d'Orekhovo et saillant tactique de Vremevka: quatre attaques d'unités ukrainiennes ont été repoussées; trois chars et cinq blindés ont été détruits.Axe tactique de Pologui: les forces russes ont mis fin aux activités d'un groupe ukrainien de sabotage et de renseignement.Axes de Zaporojié et de Donetsk-Sud: l'Ukraine a perdu en 24 heures neuf chars, un véhicule blindé de combat Bradley, 12 blindés de combat, trois autres véhicules, deux obusiers D-20, deux obusiers Msta-B et un obusier américain M777.Axe de Donetsk: dix attaques ont été repoussées; trois blindés de combat, sept autres véhicules, un obusier Msta-B et un obusier américain M777 ont été détruits lors des combats.Axe de Koupiansk: les forces russes ont mis fin aux activités de trois groupes ukrainiens de sabotage et de renseignement; elles ont détruit deux blindés de combat, deux autres véhicules, un obusier M777 et un radar de contre-batterie Zoopark.Axe de Krasny Liman: trois groupes ukrainiens de sabotage et de renseignement ont été neutralisés; Kiev a perdu trois blindés de combat, deux pick-up, un lance-roquettes multiple Grad, un obusier D-20 et un canon automoteur Akatsiya.Axe de Kherson: les pertes de l'Ukraine se montent à cinq véhicules, un obusier américain M777 et un obusier D-30.

