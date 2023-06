https://fr.sputniknews.africa/20230619/un-discours-de-reveil-de-conscience-un-delegue-au-spief-commente-les-propos-de-poutine-1060031220.html

"Un discours de réveil de conscience": un délégué au SPIEF commente les propos de Poutine

Il est temps pour l'Afrique "d'assumer son indépendance, sa souveraineté". C'est ce qu'a entendu dans le discours du Président russe lors du Forum économique...

Le Mali a été l'un des pays ayant participé au récent Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), parmi 17.000 autres délégués. Le discours du Président russe en marge du forum est "un discours de réveil de conscience", a déclaré à Sputnik Souleymane Diarra, docteur et chercheur malien en finances. Vladimir Poutine y a mis l’accent sur la coopération entre la Russie et les pays africains. "C'est un discours qui appelle les peuples africains à prendre leur destin en main" qui "veut que la donne change". Vladimir Poutine ne désire plus que l'Afrique soit vue comme un continent où on peut venir extraire les ressources "dans une inégalité qui n'est pas juste", a ajouté le spécialiste.Des ressources dont il faut profiter au lieu de les céderL'Afrique engendre d'énormes ressources, a encore indiqué le chercheur, en lien avec le discours de M. Poutine. Sa souveraineté "ne peut aller sans que nous ayons à tracer notre propre chemin". Les Africains doivent chercher à tirer profit de la richesse de leur continent et les dirigeants doivent "songer à l'intérêt supérieur de leurs nations".Comme "un pays n'a pas d'amis", selon un proverbe, "il faut être souverain dans tout", a souligné le délégué. Bien sûr,"on a besoin de partenaires" qui doivent être fiables et le partenariat doit être "équitable, c'est-à-dire gagnant-gagnant".Le forum de Saint-Pétersbourg est donc une opportunité pour les pays africains "de se ressaisir, de songer à l'intérêt supérieur, à l'intérêt suprême de leurs États".Le responsable malien a ainsi fait écho à Slauzy Mogami, femme d’affaires présidente de Ladies in the Frontline. Elle a quant à elle indiqué dans un entretien avec Sputnik que l’Afrique est aujourd’hui prête à affirmer plus que jamais sa souveraineté.

