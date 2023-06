"L’Afrique demande des partenariats, pas l’aumône"

https://fr.sputniknews.africa/20230619/lafrique-demande-des-partenariats-pas-laumone-1060028849.html

En plein développement économique, l'Afrique est aujourd'hui prête à affirmer plus que jamais sa souveraineté, a expliqué à Sputnik la femme d'affaires Slauzy...

L’heure a sonné. Trop longtemps considérée comme la dernière roue du carrosse, l’Afrique veut aujourd’hui s’affirmer, sur le plan économique comme politique, confie à Sputnik Slauzy Mogami, femme d’affaires présidente de Ladies in the Frontline.Comme la Chine jadis, le continent peut être qualifié de "géant endormi", désormais prêt à prendre sa part dans le concert des nations, avec l’aide d’autres pays comme la Russie, affirme l’entrepreneur en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.Le continent ne manque d’ailleurs pas d’atout pour achever son développement économique. Depuis le cacao, jusqu’aux diamants, en passant par le coltan nécessaire à la production de téléphones portables, il est riche en ressources, rappelle Slauzy Mogami.Les dirigeants africains auraient désormais tout intérêt à prôner "l’unification", pour resserrer leurs liens commerciaux, en établissant par exemple une monnaie commune, poursuit la responsable.La Russie et son expertise technologiquePour se développer davantage, l’Afrique peut également se tourner vers des partenariats avec d’autres puissances. À ce titre, la Russie peut offrir des collaborations, en particulier technologiques, ayant déjà une expertise dans l’extraction de ses propres ressources, ou dans l’exploration spatiale, souligne Slauzy Mogami.Les liens entre Moscou et le continent noir remontent d’ailleurs à l’époque soviétique, la Russie s’étant tenue derrière les pays africains dans la lutte pour leur indépendance et la décolonisation, rappelle la femme d’affaires. Ces relations peuvent aujourd’hui trouver leur prolongement dans les sphères économiques.Au cours du Forum économique de Saint-Pétersbourg, la Russie a notamment promis d’assister les pays d’Afrique souffrant des pénuries alimentaires. Plusieurs pays du continent ont de leur côté mis sur pied une initiative pour la paix en Ukraine.

