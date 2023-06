https://fr.sputniknews.africa/20230619/lalgerien-sonatrach-et-le-russe-gazprom-exploiteront-deux-champs-dhydrocarbures-1060030062.html

L'algérien Sonatrach et le russe Gazprom exploiteront deux champs d’hydrocarbures

D'ici à 2028, deux gisements d’hydrocarbures devraient être exploités en Algérie par Sonatrach avec Gazprom en partenaire. Le pays espère ainsi diversifier ses... 19.06.2023, Sputnik Afrique

Il sera procédé en 2028, en partenariat avec la société russe Gazprom, à l’exploitation de deux gisements d’hydrocarbures au sud-est de la commune algérienne de Hassi Messaoud (wilaya d'Ouargla), a annoncé le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar. Selon lui, il s'agit d'un investissement d’environ un milliard de dollars, rapporte l’agence Algérie Presse Service.L'entreprise algérienne Sonatrach œuvre avec le géant gazier russe au développement des deux gisements découverts à environ 140 km au sud-est de Hassi Messaoud, dans la région d’Oum El-Assel, a indiqué vendredi M. Hakkar dans une interview à la chaîne russe RT. Le responsable a fait partie de la délégation venue en Russie la semaine dernière avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’invitation de son homologue russe."La première production est prévue pour 2028", a-t-il annoncé. Des appels d’offres seront lancés pour le forage et la construction d’usines de traitement du gaz naturel, a-t-il ajouté.Renforcer le partenariatLes deux sociétés ont mis en place un plan de développement conjoint en juillet 2022, lequel a été soumis à l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).La mise en œuvre de ce projet ambitieux nécessitera l'investissement de 950 millions de dollars en deux temps. Cela permettra de produire environ 2 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour, mais aussi plus de 1.000 tonnes quotidiennes de condensats et plus de 220 tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL).Cette production contribuera à "renforcer le partenariat" entre les deux entreprises et stimulera la production nationale d’hydrocarbures. La demande en gaz naturel sur le marché international est en effet très forte de nos jours.Le partenariat avec des entreprises russes est particulièrement important pour l’Algérie, qui cherche à diversifier ses liens. Pour Sonatrach, Gazprom est un partenaire fiable, selon Toufik Hakkar.

