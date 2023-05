https://fr.sputniknews.africa/20230517/lalgerien-sonatrach-signe-un-contrat-pour-approvisionner-la-chine-en-gaz-de-petrole-liquefie-1059315450.html

L’Algérien Sonatrach approvisionnera la Chine en gaz de pétrole liquéfié

Le groupe chinois Wanhua Chemical a signé avec la société algérienne Sonatrach un contrat de livraison de gaz de pétrole liquéfié. "Le plus grand marché... 17.05.2023, Sputnik Afrique

La compagnie nationale algérienne pétrolière Sonatrach et le groupe chinois Wanhua Chemical ont signé, mardi 16 mai, un contrat pour l'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié du complexe pétrochimique de Wanhua.Le contrat en question "porte sur un approvisionnement régulier du marché asiatique en GPL algérien", indique le communiqué de la société. Il marque ainsi "un tournant significatif pour les exportations algériennes de GPL".En outre, ce contrat permet "l’introduction de la référence algérienne de prix des GPL sur le plus grand marché régional au monde", selon Sonatrach.À travers cet accord, "les deux sociétés confirment leur volonté d'établir une relation commerciale permanente et fructueuse dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié en particulier et de la pétrochimie en général", ajoute le communiqué.Le vent en poupeSonatrach avait auparavant annoncé que la valeur de ses exportations avait dépassé les 60 milliards de dollars en 2022 et que la production primaire d'hydrocarbures avait augmenté de 2% au cours de la même période.Selon son rapport annuel de 2022, le géant du pétrole algérien a pratiquement doublé ses recettes en une année. En avril 2023, Sonatrach a annoncé la découverte de six nouvelles réserves d’hydrocarbures sur le territoire algérien.

