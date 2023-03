https://fr.sputniknews.africa/20230329/recettes-record-pour-le-geant-petrolier-algerien-sonatrach-1058354820.html

Recettes record pour le géant pétrolier algérien Sonatrach

Belle opération pour Sonatrach qui a fait une plus-value en 2022. En effet le géant du pétrole algérien a pratiquement doublé ses recettes en une année, selon... 29.03.2023, Sputnik Afrique

Les exportations de gaz et de pétrole de la société pétrolière algérienne Sonatrach ont atteint la somme record de 60 milliards de dollars en 2022, contre 35,4 milliards en 2021, soit presque le double, d’après son bilan annuel d’activité.Une enveloppe de 5,5 milliards de dollars a d’ailleurs été consacrée aux investissements, précise le bilan.Selon ce document, cette performance a aussi été possible grâce aux nombreuses découvertes d’hydrocarbures en 2022 avec des volumes qui constituent l'une des plus importantes réévaluations des réserves des vingt dernières années.La production primaire d’hydrocarbures au cours de l’année 2022 par rapport à 2021 a augmenté de 2%, passant de 185,2 millions de tonnes de pétrole à 189,6 millions.En décembre dernier, le Président Abdelmadjid Tebboune, visitant le stand de Sonatrach à la Foire internationale d’Alger (FIA), a déclaré que le gouvernement souhaitait exporter deux fois plus de gaz en 2023, soit 50 milliards de mètres cubes de plus.

