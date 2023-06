https://fr.sputniknews.africa/20230619/des-militaires-francais-desarmes-et-immobilises-par-larmee-tchadienne---video-1060035660.html

Des militaires français désarmés et immobilisés par l’armée tchadienne - vidéo

Des militaires français ont été interceptés par l’armée tchadienne et dépouillés de leurs armes, montre une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. 19.06.2023, Sputnik Afrique

Séquence malaise pour l’armée française. Plusieurs militaires en mission ont vu leur convoi arrêté par les forces tchadiennes, rapporte Tchad One. Les soldats ont été désarmés et forcés d’attendre en dehors de leur véhicule, comme le montre une vidéo ayant circulé sur les réseaux sociaux.Les militaires français ont été interceptés aux abords d’Adré, par les responsables de la base militaire située à l’entrée de la ville, selon Tchad One. N’ayant pas été mis au courant de leur mission, les Tchadiens ont donc dû procéder à des vérifications. Le contingent français se dirigeait sans doute vers la frontière soudanaise, pour prêter main-forte à l’armée tchadienne aux prises avec les forces du général Mohamed Hamdane Daglo, ajoute le média.L’armée française salue le "sang-froid" de ses hommesLa mésaventure a dû donner quelques sueurs froides du côté des hauts gradés français. L’état-major a ainsi confirmé l’incident, expliquant que les militaires avaient pu poursuivre leur route après les vérifications en vigueur, rapporte sur Twitter le journaliste Jean Bexon qui a pu contacter les autorités françaises.Si l’état-major a salué le "sang-froid" des hommes de troupe, Jean Bexon a pour sa part déploré des images "désolantes pour la coopération militaire française en Afrique".Si Paris a retiré ses derniers soldats du Mali en août 2022, quelque 3.000 militaires restent toujours déployés dans les principaux pays la bande sahélo-saharienne. Dernièrement, des voix se sont élevées contre cette présence. Une idée qui a trouvé écho du côté de la jeunesse tchadienne, comme l’expliquait récemment à Sputnik Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest (CAMPAO).

