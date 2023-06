https://fr.sputniknews.africa/20230609/paris-aurait-acte-son-depart-progressif-de-lafrique-que-nenni-pour-deux-activistes-africains-1059823470.html

Paris aurait acté son départ progressif de l’Afrique? Que nenni pour deux activistes africains

La France n’a pas l’intention, encore moins intérêt à quitter l’Afrique dont dépend son développement économique; elle insiste pour rester malgré le fait que son départ est souhaité par une grande partie des Africains francophones, a déclaré à Sputnik Afrique ce 9 juin Ibrahim Namaiwa, consultant indépendant, acteur et activiste de la société civile nigérienne, membre du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable (MPCR).Pour Abdoulaye Nabaloum, du Burkina Faso, membre fondateur de l'association Actions pour la souveraineté des peuples (ASP), et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest (CAMPAO), la France essaie de gagner du temps en faisant cette réorganisation, en voulant dissuader ou montrer que cette présence-là va diminuer.Un départ de plus en plus souhaitéSelon Abdoulaye Nabaloum, à l’instar des gouvernements malien et burkinabé qui ont souhaité et obtenu le départ de l’armée française, la jeunesse de plusieurs autres pays met la pression aux gouvernements pour se débarrasser de l’impérialisme français. Ibrahim Namaiwa, qui définit l’impérialisme français en trois mécanismes -militaire, diplomatique et économique- à travers le franc CFA et les multinationales françaises, pense que la jeunesse africaine est consciente des enjeux et est prête à se battre pour enfin voir la France quitter définitivement son sol. "Nous sommes aussi conscients de tous ces enjeux, nous continuons à nous battre afin de voir la France quitter définitivement nos pays. Le combat de l'heure, c'est vraiment le combat qui consiste à demander le départ immédiat et sans conditions des soldats français de nos territoires", a-t-il conclu.

