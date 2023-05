https://fr.sputniknews.africa/20230524/la-france-etait-a-la-base-de-toute-cette-insecurite-que-lafrique-est-en-train-de-vivre-1059442158.html

"La France était à la base de toute cette insécurité que l'Afrique est en train de vivre"

Contrairement aux propos du Président nigérien, qui a récemment déclaré que les renseignements de Paris avaient été d'une grande aide dans la guerre de son pays contre le terrorisme, le président de l'association Développons Le Niger (DLN), Bello Issoufou Ahmed, assure auprès de Sputnik que "la France était à la base de toute cette insécurité que l'Afrique est en train de vivre".Pour ce militant, coordinateur du pôle communication Parade-Niger (Partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique), "c'est prouvé même par des experts, pas seulement des citoyens lambda".Bases occidentales au NigerBello Issoufou Ahmed fait part du sentiment de rejet d’une certaine partie de la population du pays envers la présence militaire étrangère, le Niger abritant des bases notamment françaises et américaines."Plus de 80% du peuple nigérien ne veut pas de ces bases-là, parce que nous ne voyons que des terroristes. Voilà la problématique. Et maintenant, tant que nous continuerons à collaborer, le peuple est convaincu qu'il n'y aura pas de sécurité", affirme-t-il.Le rapprochement avec la RussiePar contre, le militant prône l’idée de la coopération sécuritaire avec la Russie: "Je suis convaincu qu'il n’y a pas une autre puissance […] pragmatique, sérieuse et qui a démontré ses capacités et sa volonté de combattre l'insécurité comme la Russie". Selon lui, Moscou a une "volonté de coopération gagnant-gagnant avec les Africains".Présence étrangère au NigerLe Niger fait face aux attaques régulières et meurtrières de plusieurs branches de groupes terroristes. Dans sa lutte contre eux, le pays bénéficie du soutien de plusieurs États occidentaux, dont la France et les États-Unis qui ont des bases militaires à Niamey, et l'Allemagne qui dispose elle d'une base logistique. Les États-Unis possèdent en outre une importante base de drones dans la région d'Agadez (nord), proche de la Libye.Après le départ des forces françaises du Mali en août 2022, le Niger a autorisé le redéploiement sur son territoire d’une partie des militaires français de la force Barkhane.

